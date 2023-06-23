Стало известно, кто мог возглавить «Пари НН», если бы контракт с Юраном не был продлён

Руководство «Пари Нижний Новгород» рассматривало кандидатуры Евгения Калешина и Олега Василенко, если бы контракт с главным тренером Сергеем Юраном не был продлён на следующий сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Руководство «Пари НН» рассматривало эти две кандидатуры, но главный спонсор клуба выступал за Юрана, а руководство Новгородской области решило его поддержать», — добавил источник «Чемпионата».

Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» по ходу предыдущего сезона. Нижегородская команда заняла 13-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 30 очков в 30 турах. В стыковых матчах «Пари Нижний Новгород» победил «Родину» (3:0, 0:2) и сохранил место в РПЛ на следующий сезон.