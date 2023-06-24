Эндрю Робертсон: будем работать, чтобы стать лучшей командой, которая поборется за трофеи

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от сезона-2023/2024.

«Предсезонка будет большой. Мы должны сделать всё правильно с точки зрения физической подготовки и всего такого, и подготовиться настолько, насколько мы можем. Тактически, я уверен, что мы также проделаем много работы, чтобы попытаться сделать нас лучшей командой, которая может побороться за трофеи.

Мы должны вернуться к нашим лучшим качествам, и верим, что если это сделаем, то сможем конкурировать с любой командой, но если мы опустимся ниже наших стандартов, то поймём, что у нас проблемы. Это то, что мы сделали в этом сезоне — упали ниже постоянных стандартов, которые мы установили для себя за последние пять-шесть лет, и мы были наказаны за это. Мы должны справиться с этим и попытаться сделать так, чтобы этого не произошло снова», — приводит слова Робертсона TalkSPORT.