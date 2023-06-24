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17-летний Педро подписался в социальных сетях на игроков и тренера «Зенита»

17-летний Педро подписался в социальных сетях на игроков и тренера «Зенита»
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Нападающий «Коринтианса» Педро подписался в социальных сетях на аккаунты бразильских игроков и тренера санкт-петербургского «Зенита».

Педро подписался на тренера «Зенита» Вильяма де Оливейру, а также нападающего Малкома. На полузащитников Ду Кейроса и Густаво Мантуана и защитника Роберта Ренана молодой игрок уже был подписан, так как играл с ними за «Коринтианс».

По информации бразильских СМИ, 17-летний Педро близок к переходу в «Зенит». У санкт-петербургского клуба уже есть часть экономических прав на игрока и приоритет на выкуп его трансфера. За переход талантливого футболиста «Зенит» заплатит € 12 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Педро со стороны лондонского «Арсенала».

Педро забил два гола в 10 матчах за «Коринтианс» в нынешнем сезоне.

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