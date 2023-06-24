Полузащитник «Ахмата» Трошечкин перешёл в «Пари НН»
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Российский полузащитник Александр Трошечкин перешёл в «Пари НН». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. О сделке будет объявлено в ближайшее время.
27-летний Александр Трошечкин в сезоне-2022/2023 провёл в общей сложности 25 игр за «Ахмат», отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт футболиста с грозненским клубом истекал по завершении сезона-2023/2024.
Напомним, Трошечкин является обладателем Кубка России, выступая за «Тосно» (2018). Также в составе трёх разных команд стал трижды победителем Кубка ФНЛ (2017, 2019, 2020).
Александр выступал за «Ростов», воронежский «Факел», «Тосно», курский «Авангард», подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат».
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