ЦСКА объявил о переходе своего воспитанника в «СКА-Хабаровск» на правах аренды

Российский воспитанник московского ЦСКА Андрей Савинов проведёт следующий сезон в «СКА-Хабаровск».
«Полузащитник перешёл в клуб из Хабаровска на правах аренды, соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста. Желаем Андрею успешных выступлений в новом клубе!» — объявила о трансфере пресс-служба красно-синих.
В составе ПФК ЦСКА Андрей Савинов дважды становился победителем молодёжного первенства. Прошедший сезон 21-летний игрок провёл в ярославском «Шиннике».
Напомним, московский ЦСКА в прошедшем сезоне в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги расположился на второй строчке, набрав 58 очков. От первого места красно-синие отстали на 12 очков. Также армейцы стали обладателями Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
- 24 июня 2023
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