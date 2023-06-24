ЦСКА объявил о переходе своего воспитанника в «СКА-Хабаровск» на правах аренды

Российский воспитанник московского ЦСКА Андрей Савинов проведёт следующий сезон в «СКА-Хабаровск».

«Полузащитник перешёл в клуб из Хабаровска на правах аренды, соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста. Желаем Андрею успешных выступлений в новом клубе!» — объявила о трансфере пресс-служба красно-синих.

В составе ПФК ЦСКА Андрей Савинов дважды становился победителем молодёжного первенства. Прошедший сезон 21-летний игрок провёл в ярославском «Шиннике».

Напомним, московский ЦСКА в прошедшем сезоне в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги расположился на второй строчке, набрав 58 очков. От первого места красно-синие отстали на 12 очков. Также армейцы стали обладателями Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).