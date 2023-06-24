«Манчестер Сити» запустил воздушные шары в форме трофеев клуба

«Манчестер Сити» продолжает празднование требла по итогам сезона-2022/2023.

Фото: «Твиттер» «Манчестер Сити»

Клуб запустил над домашним стадионом «Этихад» воздушные шары в виде трофеев, которые клуб выиграл в минувшем сезоне.

Требл, сделанный по итогам минувшего сезона, стал для команды первым в истории. «Горожане» заняли первое место в английской Премьер-лиге, набрав 89 очков в 38 турах и опередив лондонский «Арсенал» на пять очков. Затем команда выиграла Кубок Англии, победив в финальном матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Также «Манчестер Сити» впервые в истории победил в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Интер» со счётом 1:0. Перед этим по ходу плей-офф турнира «горожане» прошли «Лейпциг» (1:1, 7:0), «Баварию» (3:0, 1:1) и мадридский «Реал» (1:1, 4:0).