Месси стал самым дорогим игроком в возрасте от 36 лет

Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте от 36 лет по версии Transfermarkt. Стоимость форварда «Интер Майами» по версии интернет-ресурса составляет € 45 млн.
Второе место в этом рейтинге занимает португальский нападающий Криштиану Роналду — его Transfermarkt оценил в € 15 млн. На третьем месте хорватский полузащитник Лука Модрич (€ 10 млн), четвёртую строчку рейтинга занимает немецкий голкипер Мануэль Нойер, выступающий за мюнхенскую «Баварию» (€ 7 млн), за ним располагается защитник «ПСЖ» Серхио Рамос (€ 6 млн).
В € 4 млн были оценены уругвайский нападающий Луис Суарес, костариканский голкипер Кейлор Навас, а также форвард «Милана» Оливье Жиру, игрок «Интера» Эдин Джеко и футболист «Реала Сосьедад» Давид Сильва.
- 24 июня 2023
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