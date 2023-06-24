Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» претендует на Кристенсена

«Рома» претендует на Кристенсена
Комментарии

«Рома» хочет подписать защитника «Лидса» Расмуса Кристенсена, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Переговоры находятся на продвинутой стадии. «Рома» и «Лидс» обсуждают структуру потенциальной сделки, которая должна быть основана на аренде.

По информации источника, игрок уже сообщил руководству «Лидса» о желании покинуть клуб в это трансферное окно.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Расмус Кристенсен отыграл 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. «Лидс» занял 19-е место, набрав 31 очко в 38 матчах. На счету команды 7 побед, 21 поражение и 10 ничьих. Команда сыграет следующий сезон в Чемпионшипе — второй лиге Англии.

До перехода в «Лидс» 25-летний защитник провёл 3 сезона в составе австрийского «Ред Булла».

Материалы по теме
Фото
«Рома» объявил о переходе Клюйверта в «Борнмут» за € 11 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023