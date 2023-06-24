«Рома» претендует на Кристенсена

«Рома» хочет подписать защитника «Лидса» Расмуса Кристенсена, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. Переговоры находятся на продвинутой стадии. «Рома» и «Лидс» обсуждают структуру потенциальной сделки, которая должна быть основана на аренде.

По информации источника, игрок уже сообщил руководству «Лидса» о желании покинуть клуб в это трансферное окно.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Расмус Кристенсен отыграл 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. «Лидс» занял 19-е место, набрав 31 очко в 38 матчах. На счету команды 7 побед, 21 поражение и 10 ничьих. Команда сыграет следующий сезон в Чемпионшипе — второй лиге Англии.

До перехода в «Лидс» 25-летний защитник провёл 3 сезона в составе австрийского «Ред Булла».