«Милан» определился с альтернативами Тюраму

«Милан» продолжает искать варианты усиления линии атаки. После неудачи со сделкой по подписанию нападающего сборной Франции Маркуса Тюрама свободным агентом «россонери» интересуются форвардами «Атлетико» Альваро Моратой и «Вест Хэма» Джанлукой Скамакка. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, «Милан» готов приобрести одного из вышеупомянутых нападающих. Боссы «россонери» планируют начать переговоры в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Скамакка провёл 27 игр за «Вест Хэм» и сумел забить восемь мячей, а также оформил один ассист.
Ранее стало известно, что форварда Маркуса Тюрама в качестве свободного агента подпишет «Интер».
- 24 июня 2023
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