«Ювентус» близок к продлению контракта с Рабьо
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«Ювентус» с оптимизмом смотрит на возможность продления контракта с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
По информации источника, боссы туринского клуба понимают, что будет непросто найти качественную замену 28-летнему французскому хавбеку и готовы продлить контракт с Рабьо на один сезон.
В сезоне-2022/2023 на счету Рабьо 43 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось о желании представителей Рабьо трудоустроить хавбека в «Барселону».
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