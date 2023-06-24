Эдегор: «Арсенал» был близок к победе в АПЛ, это будет болезненно до конца жизни

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор подвёл итоги прошедшего сезона.

«Мы боролись с командой, которая постоянно побеждала. В конце, особенно после трёх ничьих, мы потеряли темп. Сезон могут испортить многие вещи. Мы были близки, но разочарование нужно использовать для дальнейшего прогресса.

Думаю, это будет ранить меня всю оставшуюся жизнь. Мы были очень близки, я почти осуществил мечту. Это будет болезненно до конца жизни, но мы должны предпринять новую попытку в следующем году», — приводит слова Эдегора Daily Mail со ссылкой на Viaplay.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.