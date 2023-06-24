«Лион» намерен приобрести Пулишича

«Лион» обозначил вингера «Челси» Кристиана Пулишича как главную трансферную цель межсезонья, сообщает L'Equipe.

По информации источника, владельцы французского клуба уже обсудили возможный переход с представителями американского футболиста. «Лион» считает Пулишича своей главной целью. Боссы французской команды готовы приложить максимум усилий для подписания атакующего игрока лондонского «Челси».

Отмечается, что на 24-летнего вингера также претендуют такие итальянские гранды, как «Наполи», «Ювентус» и «Милан».

В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Пулишичу со стороны «Милана».