Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» намерен приобрести Пулишича

«Лион» намерен приобрести Пулишича
Аудио-версия:
Комментарии

«Лион» обозначил вингера «Челси» Кристиана Пулишича как главную трансферную цель межсезонья, сообщает L'Equipe.

По информации источника, владельцы французского клуба уже обсудили возможный переход с представителями американского футболиста. «Лион» считает Пулишича своей главной целью. Боссы французской команды готовы приложить максимум усилий для подписания атакующего игрока лондонского «Челси».

Отмечается, что на 24-летнего вингера также претендуют такие итальянские гранды, как «Наполи», «Ювентус» и «Милан».

В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Пулишичу со стороны «Милана».

Материалы по теме
«Милан» может подписать Пулишича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023