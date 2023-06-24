«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с Гвардиолом

«Манчестер Сити» договорился о личных условиях контракта с защитником «Лейпцига» Йошко Гвардиолом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, дальнейший шаг — переговоры между клубами. Немецкая команда не заинтересована в расставании со своим лидером обороны, однако готова продать 21-летнего футболиста за € 100 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Гвардиола 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось о закрытии сделки по переходу в «Манчестер Сити» хорватского хавбека «Челси» Матео Ковачича.