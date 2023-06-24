«Манчестер Сити» предложил Бернарду Силве перезаключить контракт на улучшенных условиях

«Манчестер Сити» опасается перехода Бернарду Силва в Саудовскую Аравию, в связи с чем клуб предложил португальцу подписать новый договор на улучшенных условиях, сообщает The Times. Таким образом «горожане» постараются убедить полузащитника остаться в команде.

Ранее Marca сообщала, что хавбек близок к трансферу в ближневосточную команду.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Силва провёл 34 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 28-летний португалец выступает за «Манчестер Сити» на протяжении 6-ти сезонов — он перешёл в Англию из «Монако» летом перед сезоном-2016/2017.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии — они заняли 1-е место в турнирной таблице национальной лиги, набрав 89 очков в 38 матчах.