«Манчестер Сити» предложил Бернарду Силве перезаключить контракт на улучшенных условиях
Поделиться
«Манчестер Сити» опасается перехода Бернарду Силва в Саудовскую Аравию, в связи с чем клуб предложил португальцу подписать новый договор на улучшенных условиях, сообщает The Times. Таким образом «горожане» постараются убедить полузащитника остаться в команде.
Ранее Marca сообщала, что хавбек близок к трансферу в ближневосточную команду.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Силва провёл 34 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. 28-летний португалец выступает за «Манчестер Сити» на протяжении 6-ти сезонов — он перешёл в Англию из «Монако» летом перед сезоном-2016/2017.
«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии — они заняли 1-е место в турнирной таблице национальной лиги, набрав 89 очков в 38 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2023
-
00:17
-
00:11
- 24 июня 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:34
-
23:29
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:10
-
22:55
-
22:46
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:01
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
20:09
Партнерский контент