Малышев: есть большая вероятность, что стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о грядущем изменении названия стадиона клуба.
«До конца года действует контракт с банком «Открытие». Когда он закончится, мы будем рассматривать разные варианты. Но я бы сказал так: есть большая вероятность что стадион будет называться «Лукойл Арена», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».
Напомним, 20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал «Зенит» — 70 очков.
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