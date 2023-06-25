Малышев: есть большая вероятность, что стадион «Спартака» будет называться «Лукойл Арена»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о грядущем изменении названия стадиона клуба.

«До конца года действует контракт с банком «Открытие». Когда он закончится, мы будем рассматривать разные варианты. Но я бы сказал так: есть большая вероятность что стадион будет называться «Лукойл Арена», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Напомним, 20 июня «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал «Зенит» — 70 очков.