Дмитрий Селюк: игроки рассматривают «ПСЖ» как денежный мешок

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе и выступлениях парижского клуба.
«ПСЖ» — топовый клуб, который выигрывает чемпионат Франции. Я бы не сказал, что проблема парижан в слабости лиги. «ПСЖ» рассматривается многими игроками как денежный мешок. Туда идут заработать, а не что-то выиграть. У футболистов нет мотивации. Тот же Неймар после поражений ходит в казино и клубы, ему наплевать.
Важно провести правильный подбор игроков и тренера. «Сити» тоже долгое время не выигрывал ЛЧ. Благо, я убрал проклятье шаманов. Парижанам нужно набирать игроков, которые приходят ради побед.
Что касается Мбаппе –это супер футболист. Однако после того, как он начал получать 100 млн – чуть сдал. После перехода в «Реал» будет больше мотивации. С деньгами у него всё в порядке, целью будет взять трофей. Безусловно, ему будет интересно играть за королевский клуб. Это новые амбиции. «ПСЖ» же нужно набрать новую команду, которая будет добиваться больших успехов», — приводит слова Селюка телеграм-канал спортивного радио «Движение».
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
- 25 июня 2023
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36
-
04:58
-
04:49
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:26
-
04:12
-
04:11
-
03:57
-
03:54
-
03:43
-
03:28
-
03:15
-
03:05
-
02:49
-
02:20
-
02:02
-
01:50
-
01:22
-
01:08
-
00:50