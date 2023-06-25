Дмитрий Селюк: игроки рассматривают «ПСЖ» как денежный мешок

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе и выступлениях парижского клуба.

«ПСЖ» — топовый клуб, который выигрывает чемпионат Франции. Я бы не сказал, что проблема парижан в слабости лиги. «ПСЖ» рассматривается многими игроками как денежный мешок. Туда идут заработать, а не что-то выиграть. У футболистов нет мотивации. Тот же Неймар после поражений ходит в казино и клубы, ему наплевать.

Важно провести правильный подбор игроков и тренера. «Сити» тоже долгое время не выигрывал ЛЧ. Благо, я убрал проклятье шаманов. Парижанам нужно набирать игроков, которые приходят ради побед.

Что касается Мбаппе –это супер футболист. Однако после того, как он начал получать 100 млн – чуть сдал. После перехода в «Реал» будет больше мотивации. С деньгами у него всё в порядке, целью будет взять трофей. Безусловно, ему будет интересно играть за королевский клуб. Это новые амбиции. «ПСЖ» же нужно набрать новую команду, которая будет добиваться больших успехов», — приводит слова Селюка телеграм-канал спортивного радио «Движение».

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