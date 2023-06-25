Бышовец: в «Динамо» не было последовательности и преемственности в выборе главного тренера

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».
«Оренбург» последние годы оставлял достаточно хорошее впечатление. Здесь можно говорить о подборе игроков, организации и условиях. В целом всё это сделало команду достаточно конкурентоспособной. Может быть, не в борьбе за первые места, но всё же. Качество и уровень отдельных игроков даёт основание говорить о том, что сегодняшний «Оренбург» отвечает требованиям РПЛ, и исключает возможность понижения в классе. Во многом результат команды был сделан в домашних матчах.
Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички – это умение работать с молодёжью, к которой в «Динамо» предъявляются определённые требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что «Динамо» по результату – деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Шварца, и про Йокановича.
«Динамо» – это команда, всегда стремящаяся к наивысшему результату. Основополагающим станет момент подбора игроков и усиления отдельных позиций – это будет влиять на качество, потому что у «Динамо» за последнее время не было основополагающих игроков. Тех, кто мог бы повлиять на качество и результат, включая того же Смолова», — приводит слова Бышовца Metaratings.
- 25 июня 2023
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