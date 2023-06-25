Кобелев: Братский кубок между ЦСКА и «Динамо? Это просто два товарищеских матча
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением насчёт целей проведения Братского кубка между ЦСКА и «Динамо».
«Братский кубок между ЦСКА и «Динамо»? Как бы эти встречи не назвали, это просто два товарищеских матча. В сегодняшней ситуации обоим клубам нужны хорошие спарринги, поэтому, в любом случае, все будут между собой играть. Вряд ли кто-то поедет заграницу. Братский кубок — выход сделать два хороших спарринга перед началом сезона», — приводит слова Кобелева Metaratings.
Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей между ЦСКА и московским «Динамо» в честь 100-летия одноимённых спортивных обществ. Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», второй матч — на «ВТБ Арене».
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