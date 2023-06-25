Марцел Личка: по именам игроки «Динамо» очень сильные

Новоиспечённый главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился своим мнением о возможных задачах на следующий сезон, потенциале игроков и причинах неудач в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» не хочет находиться в середине таблицы, они хотят быть в пятёрке сильнейших. Когда прилечу в Москву, обговорим задачи подробно.

Почему «Динамо» провело плохой предыдущий сезон? Я не был внутри клуба в прошлом сезоне, чтобы говорить, почему не получилось. Знаю, что у «Динамо» хорошая команда. Она может играть в атакующий футбол по нашей схеме 4-3-3, и очень технично. Ребята хорошие, молодые, с очень интересным будущим. Например Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев. Есть защитник Саба Сазонов, выделю ещё и Луку Гагнидзе — им всем до 21 года.

Я уважаю эту команду. Есть и хорошие опытные ребята — тот же Смолов. Очень сильный игрок Нгамалё, который выступает в сборной Камеруна. В центре поля хорош Фомин. По именам они очень сильные. Сейчас я бы хотел быть внутри команды, чтобы увидеть, как они взаимодействуют, разговаривают между собой, какая атмосфера царит. Мне надо с ними познакомиться и увидеть, где и что можно улучшить. Сейчас я с другой стороны, близко не знаком с ними», — приводит слова Лички Metaratings.