Марцел Личка: по именам игроки «Динамо» очень сильные

Новоиспечённый главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился своим мнением о возможных задачах на следующий сезон, потенциале игроков и причинах неудач в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» не хочет находиться в середине таблицы, они хотят быть в пятёрке сильнейших. Когда прилечу в Москву, обговорим задачи подробно.
Почему «Динамо» провело плохой предыдущий сезон? Я не был внутри клуба в прошлом сезоне, чтобы говорить, почему не получилось. Знаю, что у «Динамо» хорошая команда. Она может играть в атакующий футбол по нашей схеме 4-3-3, и очень технично. Ребята хорошие, молодые, с очень интересным будущим. Например Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев. Есть защитник Саба Сазонов, выделю ещё и Луку Гагнидзе — им всем до 21 года.
Я уважаю эту команду. Есть и хорошие опытные ребята — тот же Смолов. Очень сильный игрок Нгамалё, который выступает в сборной Камеруна. В центре поля хорош Фомин. По именам они очень сильные. Сейчас я бы хотел быть внутри команды, чтобы увидеть, как они взаимодействуют, разговаривают между собой, какая атмосфера царит. Мне надо с ними познакомиться и увидеть, где и что можно улучшить. Сейчас я с другой стороны, близко не знаком с ними», — приводит слова Лички Metaratings.
- 25 июня 2023
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36
-
04:58
-
04:49
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:26
-
04:12
-
04:11
-
03:57
-
03:54
-
03:43
-
03:28
-
03:15