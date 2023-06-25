«Барселона» намерена подписать Брозовича

Испанская «Барселона» заинтересована в подписании полузащитника миланского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозовича, которому ранее сделал предложение саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

После перехода бывшего капитана «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана Брозович стал главной трансферной целью сине-гранатовых. Учитывая интерес «Барселоны», 30-летний хорват пока не принимает предложение от «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Агент Брозовича, которому трансфер игрока в саудовский клуб принесёт высокий комиссионный доход, склоняется к варианту с «Аль-Насром».

«Барселона» не может конкурировать с саудовским клубом в плане зарплаты Брозовича, но обещает ему многообещающий спортивный проект, с помощью которого он сможет побороться за титулы.