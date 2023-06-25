Артета: перед тем как возглавить «Арсенал», видел, что душа клуба потеряна

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, работающий с командой с декабря 2019 года, ответил на вопрос, как «канонирам» удалось восстановить победный дух за время работы специалиста.

«Это началось три года назад. Я был помощником Пепа (Гвардиолы. — Прим. «Чемпионата») в «Сити», мы играли против «Арсенала», и я видел, что душа клуба потеряна. (скорее всего, Артета имеет в виду матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3) 15 декабря 2019 года. — Прим. «Чемпионата»). Это не нравилось. Я знал, что вскоре после этого у меня будет возможность оказаться на другой скамейке запасных и что этот клуб настолько велик, что необходимо объединить команду и болельщиков. Это стоило того, чтобы что-то делать и ломать… и теперь я чувствую себя счастливым. У нас чёткая идентичность, есть единство, и мы полны энергии. Это самое главное. Сверху вниз все движутся в одном направлении. Мы даём болельщикам то, о чем они могут мечтать и чем гордиться. А теперь нужно побеждать больше», — приводит слова Артеты Marca.