Артета: перед тем как возглавить «Арсенал», видел, что душа клуба потеряна

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, работающий с командой с декабря 2019 года, ответил на вопрос, как «канонирам» удалось восстановить победный дух за время работы специалиста.
«Это началось три года назад. Я был помощником Пепа (Гвардиолы. — Прим. «Чемпионата») в «Сити», мы играли против «Арсенала», и я видел, что душа клуба потеряна. (скорее всего, Артета имеет в виду матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3) 15 декабря 2019 года. — Прим. «Чемпионата»). Это не нравилось. Я знал, что вскоре после этого у меня будет возможность оказаться на другой скамейке запасных и что этот клуб настолько велик, что необходимо объединить команду и болельщиков. Это стоило того, чтобы что-то делать и ломать… и теперь я чувствую себя счастливым. У нас чёткая идентичность, есть единство, и мы полны энергии. Это самое главное. Сверху вниз все движутся в одном направлении. Мы даём болельщикам то, о чем они могут мечтать и чем гордиться. А теперь нужно побеждать больше», — приводит слова Артеты Marca.
- 25 июня 2023
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:44
-
09:32
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53