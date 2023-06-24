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«Арсенал» согласовал контракт с Тимбером и скоро сделает «Аяксу» новое предложение

«Арсенал» согласовал контракт с Тимбером и скоро сделает «Аяксу» новое предложение
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Лондонский «Арсенал» сделает ещё одну попытку приобрести голландского защитника Юрриена Тимбера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В данный момент игрок рассматривает только один вариант — переход в состав «канониров», условия контракта футболиста с клубом уже согласованы.

В ближайшее время «Арсенал» сделает «Аяксу» очередное, обновлённое предложение. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клубы могут сойтись на € 40-45 млн без учёта бонусных выплат.

Изначально «Арсенал» пытался купить 22-летнего футболиста за € 30 млн, но «Аякс» запрашивает за игрока порядка € 50 млн.

В розыгрыше высшей лиги Нидерландов сезона-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 34 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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