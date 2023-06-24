«Арсенал» согласовал контракт с Тимбером и скоро сделает «Аяксу» новое предложение
Поделиться
Лондонский «Арсенал» сделает ещё одну попытку приобрести голландского защитника Юрриена Тимбера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В данный момент игрок рассматривает только один вариант — переход в состав «канониров», условия контракта футболиста с клубом уже согласованы.
В ближайшее время «Арсенал» сделает «Аяксу» очередное, обновлённое предложение. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клубы могут сойтись на € 40-45 млн без учёта бонусных выплат.
Изначально «Арсенал» пытался купить 22-летнего футболиста за € 30 млн, но «Аякс» запрашивает за игрока порядка € 50 млн.
В розыгрыше высшей лиги Нидерландов сезона-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 34 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2023
-
00:17
-
00:11
- 24 июня 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:34
-
23:29
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:10
-
22:55
-
22:46
-
22:34
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:21
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
21:01
-
20:59
-
20:41
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
20:09
Партнерский контент