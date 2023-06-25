Федотов: успех «Зенита» обусловлен финансовой устойчивостью, как у «Баварии»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Сможет ли ЦСКА в следующем сезоне попасть минимум в двойку? Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперёд, мы не должны стоять на месте.

Гегемония «Зенита»? Всё определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперёд», — сказал Федотов в интервью «РБ Спорт».