Ди Марцио: Брозович перейдёт в «Аль-Наср» за € 23 млн

Ожидается, что сделка между «Интером» и «Аль-Насром» по покупке хавбека Марсело Брозовича завершится в понедельник, 26 июня, сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что клубы уже договорились о сумме трансфера.
«Нерадзурри» продадут хорватского полузащитника саудовскому клубу за сумму в районе € 23 млн.
Игрок будет получать зарплату в размере € 20 млн в год. Предполагается, что контракт между «Аль-Насром» и полузащитником будет заключён на 3 года. В «Интере» у Брозовича был контракт до 2026 года с зарплатой € 12 млн за год.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Брозович провёл 28 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Вместе с «Интером» хорватский хавбек дошёл до финала Лиги чемпионов, что клуб уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
- 25 июня 2023
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