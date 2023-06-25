GdS: Мората — план Б для «Интера»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората является запасным планом «Интера» на случай, если клубу не удастся сохранить в своём составе бельгийца Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Лукаку отыграл в аренде в «Интере» весь минувший сезон. Сейчас «нерадзурри» намерены продлить аренду нападающего, но «Челси», которому принадлежит Лукаку, готов лишь на полноценный трансфер и готов расстаться с игроком за € 40 млн, что значительно ниже бюджетной стоимости бельгийца.
«Интер» намерен найти достаточно денег на трансферном рынке и затем предоставить лондонцам соответствующее предложение. Однако миланская команда не является единственным претендентом на Лукаку — также усиливается арабское давление на форварда. На случай, если это давление увенчается успехом, «Интер» готовит план Б — подписание Альваро Мораты. Срок действия контракта испанского форварда с «Атлетико» избегает в 2024 году, и сейчас у «Интера» есть прекрасный шанс купить игрока по выгодной цене (менее € 10 млн).
- 25 июня 2023
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