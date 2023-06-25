Даниэл Карвальо рассказал о дебютном голе за ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо вспомнил, как забил первый гол в футболке армейского клуба.
«Это была моя первая официальная игра за ЦСКА и мой первый гол. Со мной только подписали контракт, я провёл предсезонные сборы. Матч за Суперкубок со «Спартаком» стал для меня дебютным. Я даже не предполагал, как важен был тогда этот матч. В тот момент я только приехал в Москву, только начинал знакомиться с клубом, российским чемпионатом.
Я убедился в значимости того, когда увидел в раздевалке Романа Арбамовича. Ничего себе! Владелец «Челси» приехал, зашёл к нам в раздевалку», – рассказал Карвальо в сюжете клубного канала ЦСКА в You-Tube.
Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004-2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Дебют хавбека состоялся в матче за Суперкубок России – 2004, в котором ЦСКА переиграл «Спартак» со счётом 3:1. Карвальо вышел на замену на 75-й минуте и забил первый гол армейцев в экстра-таймах.
- 25 июня 2023
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