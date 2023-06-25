Алдонин: если Вагнер и Карвальо будут на Братском кубке, для фанатов это бальзам на душу

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал своё мнение насчёт возможного появления легендарных бразильцев московского клуба Вагнера Лава и Даниэл Карвальо на грядущем Братском кубке.

«Интересная идея пригласить таких футболистов. Если удастся пригласить Вагнера и Карвальо, для болельщиков это бальзам на душу. Можно было бы пригласить не только легионеров. Если бы я смог, то рассмотрел бы такой вариант. Мы же на месте не сидим, сейчас время отпусков, надо проводить время с семьей», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей между ЦСКА и московским «Динамо» в честь 100-летия одноимённых спортивных обществ. Первый матч состоится 8 июля.