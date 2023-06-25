Титов – о «Спартаке»: есть плюс — семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много

Бывший российский полузащитник московского «Спартака» Егор Титов оценил результаты красно-белых в сезоне-2022/2023.

«Оценивать можно тогда, когда знаешь ситуацию изнутри. Мы видим только отрывки того, что происходит в тренировочном процессе. «Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не даёт ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы. Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс — это семь ступенек вверх по таблице. Но вопросов очень много. В том году был великолепный Кубок: отличный финал, 69 тысяч зрителей. Всё было на самом высоком уровне — за это спасибо РФС.

Увы, «Спартак» остался без первого места и Кубка России, но это не умаляет заслуг Абаскаля. Повторюсь: не знаю, как он работает. Те отрывки, которые мы видим, — официальная часть для журналистов: поснимать разминку. Какие они делают упражнения и на чём ставят акцент, я, увы, прокомментировать не могу», — приводит слова Титова Sport24.