Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» представил календарь нового сезона РПЛ в стиле аниме

«Спартак» представил календарь нового сезона РПЛ в стиле аниме
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» представил календарь следующего сезона Российской Премьер-Лиги в особенном стиле. На официальном телеграм-канале клуба вышел ролик в стиле аниме, созданный анимационной студией.

Отметим, что матч с «Ростовом», который выпадает на 15-й тур, «Спартак» представил в образе состязания двух дельфинов, сделав отсылку к противостоянию форвардов Николая Комличенко и Александра Соболева. Нападающие известны своим умением зарабатывать пенальти. Это далеко не единственная «пасхалка» в ролике.

Напомним, накануне Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.

Чемпионат традиционно будет длиться 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21-23 июля, а матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года.

В 1-м туре команды и болельщиков ожидают следующие противостояния:
«Спартак» – «Оренбург»;
«Ростов» – «Факел»;
«Динамо» – «Краснодар»;
«Локомотив» – «Рубин»;
«Ахмат» – «Крылья Советов»;
«Сочи» – «Балтика»;
«Пари НН» – «Зенит»;
«Урал» – ЦСКА.

Материалы по теме
РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023