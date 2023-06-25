«Спартак» представил календарь нового сезона РПЛ в стиле аниме

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московский «Спартак» представил календарь следующего сезона Российской Премьер-Лиги в особенном стиле. На официальном телеграм-канале клуба вышел ролик в стиле аниме, созданный анимационной студией.

Отметим, что матч с «Ростовом», который выпадает на 15-й тур, «Спартак» представил в образе состязания двух дельфинов, сделав отсылку к противостоянию форвардов Николая Комличенко и Александра Соболева. Нападающие известны своим умением зарабатывать пенальти. Это далеко не единственная «пасхалка» в ролике.

Напомним, накануне Российская Премьер-Лига (РПЛ) на своём официальном сайте представила календарь на предстоящий сезон чемпионата России — 2023/2024.

Чемпионат традиционно будет длиться 30 туров. Игры 1-го тура пройдут 21-23 июля, а матчи заключительного тура запланированы на 25 мая 2024 года.

В 1-м туре команды и болельщиков ожидают следующие противостояния:

«Спартак» – «Оренбург»;

«Ростов» – «Факел»;

«Динамо» – «Краснодар»;

«Локомотив» – «Рубин»;

«Ахмат» – «Крылья Советов»;

«Сочи» – «Балтика»;

«Пари НН» – «Зенит»;

«Урал» – ЦСКА.