Чанов: Акинфеев — лучший игрок сезона в ЦСКА, его действия принесли долгожданный трофей

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучшего игрока армейцев в минувшем сезоне.

«Согласен ли я с признанием болельщиками Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона в ЦСКА? Однозначно. И я говорю так не из-за того, что он мой ученик. Тут дело не только в происходящем на поле. Тренерам на поле нужен дядька.

Он допускал минимум ошибок, совершал много спасений. Его действия принесли клубу долгожданный трофей. Клуб долгое время не брал Кубок и не становился чемпионом. Да, занимали второе и третье место, но у ЦСКА цель одна — это чемпионство. Он лидер команды. А если лидер не работает, то команда ничего не добивается», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 29 матчей в чемпионате России и шесть — в Кубке страны.