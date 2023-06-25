Месси отметил свой день рождения хет-триком в матче в честь Макси Родригеса

Аргентинский футболист Лионель Месси, 24 июня отметивший 36-й день рождения, отпраздновал его в широком кругу друзей, единомышленников и болельщиков. Лео принял участие в прощальном матче Макси Родригеса, который проходил в Росарио, где встретились «Ньюэллс Олд Бойз» и сборная Аргентины. Уже в первом тайме Месси оформил хет-трик, чем очень порадовал местную публику, сообщает Ole.
Помимо Месси, проводить Родригеса на пенсию прибыли другие знаменитости, включая Анхеля Ди Марию и Мартина Демикелиса, которые также выступили в игре на стадионе имени Марсело Бьельсы. Товарищеский матч собрал 42 тыс. болельщиков, и Лионелю, уроженцу Росарио, устроили поздравительное скандирование.
Что касается Родригеса, то он завершил карьеру в возрасте 42 лет. Свой футбольный путь он начинал и закончил в «Ньюэллс Олд Бойз», а также играл также в «Реале» (Овьедо), «Эспаньоле», мадридском «Атлетико», «Ливерпуле» и «Пеньяроле». За сборную Аргентины он провёл 57 матчей (16 голов).
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