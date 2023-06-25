Месси отдал Неймару памятный приз от президента «ПСЖ»

За свою карьеру Лионель Месси завоевал такое количество трофеев и призов, коллективных и индивидуальных, что позволил себе роскошь подарить одну из наград Неймару, сообщает Footmercato.

В начале июня футболист, ставший чемпионом мира в 2022 году в Катаре, получил памятный приз от президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи. Месси решил не оставлять трофей себе, отдав его бывшему партнёру по «Барселоне» и «ПСЖ» Неймару.

В свою очередь Неймар выставил приз на аукционе, организованном им в пользу собственного фонда, который помогает детям из неблагополучных семей. Бразильский стример Casimiro заплатил около € 158 тыс., чтобы заполучить лот.

Напомним, летом Месси покинул «ПСЖ», перейдя в «Интер Майами» в статусе свободного агента. В рамках розыгрыша Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси провёл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. До перехода в «ПСЖ» он всю карьеру выступал за «Барселону».