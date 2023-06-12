«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад

«Манчестер Сити» в понедельник, 12 июня, провёл чемпионский парад: команда проехалась на автобусе по улицам Манчестера.

Фото: Getty Images

Напомним, ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также в субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиге чемпионов со счётом 1:0 благодаря голу Родри на 68-й минуте.

Фото: Getty Images

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, который дважды делал требл (первый раз ему это удалось с «Барселоной» в сезоне-2008/2009).