«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад
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«Манчестер Сити» в понедельник, 12 июня, провёл чемпионский парад: команда проехалась на автобусе по улицам Манчестера.
Фото: Getty Images
Напомним, ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также в субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале Лиге чемпионов со счётом 1:0 благодаря голу Родри на 68-й минуте.
Фото: Getty Images
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, который дважды делал требл (первый раз ему это удалось с «Барселоной» в сезоне-2008/2009).
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