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Защитник сборной Казахстана: в России хороший уровень чемпионата, а в Бельгии мне тяжело

Защитник сборной Казахстана: в России хороший уровень чемпионата, а в Бельгии мне тяжело
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Защитник бельгийского «РВД Моленбек» и сборной Казахстана Ян Вороговский сравнил уровни чемпионатов Бельгии и России.

«Интересны ли предложения от российских клубов тем футболистам, которые выступают в крепких европейских чемпионатах? Считаю, что в России хороший уровень национального первенства. Надо смотреть на условия, которые предлагают. Всё-таки в Бельгии тяжело: далеко от дома, возникают проблемы с документами, сын родился, хочется быть рядом.

Были у меня предложения из английской Премьер-лиги или Чемпионшипа? В своё время был в расширенном списке «Норвича», на второй-третьей позиции, обсуждали кандидатуру. До меня очередь не дошла, видимо, с первым претендентом контракт подписали (улыбается)», — приводит слова Вороговского Metaratings.ru.

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