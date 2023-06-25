Месси – о поражении в группе ЧМ от Саудовской Аравии: это был удар в нужное время

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси оценил результат матча группового этапа чемпионата мира, в котором аргентинцы проиграли Саудовской Аравии (1:2).
«Начать первую игру таким образом было одним из ключевых моментов. Это был очень тяжёлый удар для нас. С этого момента мы начали играть по-другому, потому что знали, что любая ошибка может оставить нас в стороне. Мы все верили, что это будет самая лёгкая игра в группе, а вышло наоборот. Если посмотреть на произошедшее сегодня, это был удар в нужное время. Мы довольны, что так произошло», — приводит слова Месси AS, ссылаясь на beIN Sports.
Напомним, летом Лионель Месси покинул «ПСЖ», перейдя в «Интер Майами» в статусе свободного агента. В рамках розыгрыша Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси провёл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. До перехода в «ПСЖ» он всю карьеру выступал за «Барселону».
- 25 июня 2023
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