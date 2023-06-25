Гари Невилл: Глэйзеры должны уйти, но я не верю, что они поступят правильно

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл поделился мыслями о возможной смене руководства в «Манчестер Юнайтед».
«Чего хочется от боссов клуба, так это хорошего и чёткого общения. Семья Глэйзеров делает прямо противоположное. Боссы наделены властью и должны заботиться о сообществе. Болельщики «Юнайтед» во всём мире представляют собой глобальное сообщество, но Глэйзеры не общались с ними почти 20 лет. Процесс продажи затягивается до неприемлемого, все находятся в неведении, и это весьма типично. Они должны уйти, но я не верю, что они поступят правильно», — приводит слова Невилла The Guardian.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2022/2023 занял третье место в АПЛ и обеспечил себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. В Лиге Европы — 2022/2023 «красные дьяволы» дошли до четвертьфинала, где уступили будущему победителю, «Севилье».
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