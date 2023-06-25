Франция одолела Норвегию в игре молодёжного Евро

Завершился матч 2-го тура группы D чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Норвегии и Франции. Команды играли на стадионе имени Константина Радулеску в Румынии. Главным арбитром был Донатас Румшас из Литвы. Матч завершился минимальной победой трёхцветных — 1:0.

Французы сумели открыть счёт только во второй половине встречи — на 57-й минуте отличился хавбек «Кристал Пэлас» Майкл Олисе. Этот гол остался единственным в матче — 1:0 в пользу Франции

Французы возглавляют группу D, набрав шесть очков. Норвегия замыкает квартет, не имея в активе ни одного очка.

Напомним, молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия) на стадионе «Батуми Арена». Действующий чемпион континента — Германия, которая выиграла турнир в 2021 году, победив Португалию со счётом 1:0.