Глава Федерации футбола Франции высказался о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Каждый хочет иметь лучших игроков в своём чемпионате. Именно они заставляют мечтать, меняют ход матчей. Если вы спросите меня, должен ли он остаться, мой ответ таков: «Чем дольше он будет во Франции, тем лучше для французского футбола». Но я, как президент Федерации, не имею права влиять на желания игрока», — приводит слова Диалло Footmercato.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры француза называется «Реал».

Контрактное соглашение Мбаппе с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос