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Повар Salt Bae объяснил скандальное появление на поле после финала ЧМ-2022

Повар Salt Bae объяснил скандальное появление на поле после финала ЧМ-2022
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Знаменитый шеф-повар Salt Bae объяснил своё появление на футбольном поле после финального матча между сборными Аргентины и Франции на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Я люблю Аргентину; Я жил там. Я пошел поддержать их. Многие из команды пришли в ресторан. Я не чувствовал себя чужим. Это был особенный момент. Я ничего не могу поделать с причиной, по которой я был там, но я никогда больше не выйду на поле чемпионата мира. Я не выходил на поле с целью рекламы; Мне просто захотелось. Тогда это было небольшим сюрпризом. На поле было как минимум еще 1000 человек, но когда они показывают видео, то можно подумать, что там был только я. Я никогда, никогда не хотел затмевать что-либо. Мне не понравилось внимание. Я никого не пинал, ничего не воровал», — приводит слова шеф-повара Daily Mail со ссылкой на The Times.

Напомним, после победы Аргентины в финале Salt Bae вышел на поле и позировал для фотографий с Кубком мира в руках, что вызвало бурную критику.

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