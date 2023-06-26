Месси опубликовал пост в честь своего дня рождения

Аргентинский футболист Лионель Месси, 24 июня отметивший 36-й день рождения, опубликовал соответствующий пост в социальных сетях. Звёздный футболист поблагодарил всех за поздравления.

«Спасибо большое за поздравления! Большое наслаждение, что в эьлм году могу отметить этот день в окружении любимых мне людей в Росарио. Крепко обнимаю всех», — написал Месси в одной из социальных сетей.

Напомним, Лионель отпраздновал день рождения в широком кругу друзей, единомышленников и болельщиков. Лео принял участие в прощальном матче Макси Родригеса, который проходил в Росарио, где встретились «Ньюэллс Олд Бойз» и сборная Аргентины. Уже в первом тайме Месси оформил хет-трик, чем очень порадовал местную публику.

Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте