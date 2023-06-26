Месси опубликовал пост в честь своего дня рождения

Аргентинский футболист Лионель Месси, 24 июня отметивший 36-й день рождения, опубликовал соответствующий пост в социальных сетях. Звёздный футболист поблагодарил всех за поздравления.
«Спасибо большое за поздравления! Большое наслаждение, что в эьлм году могу отметить этот день в окружении любимых мне людей в Росарио. Крепко обнимаю всех», — написал Месси в одной из социальных сетей.
Напомним, Лионель отпраздновал день рождения в широком кругу друзей, единомышленников и болельщиков. Лео принял участие в прощальном матче Макси Родригеса, который проходил в Росарио, где встретились «Ньюэллс Олд Бойз» и сборная Аргентины. Уже в первом тайме Месси оформил хет-трик, чем очень порадовал местную публику.
Месси забил самый быстрый гол в карьере — на второй минуте
- 26 июня 2023
-
06:42
-
06:20
-
06:11
-
05:59
-
05:53
-
05:45
-
05:41
-
05:33
-
04:58
-
04:39
-
04:21
-
04:19
-
03:56
-
03:47
-
03:41
-
03:33
-
03:23
-
03:14
-
02:57
-
02:41
-
02:37
-
02:21
-
01:59
-
01:58
-
01:51
-
01:46
-
01:35
-
01:15
-
00:57
-
00:56
-
00:54
-
00:50
-
00:40
-
00:38
-
00:30