Мирча Луческу: футбол даёт ощущение, что жизнь на Украине продолжается

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о трудностях работы на Украине в связи с происходящими там событиями.
«Какая сейчас ситуация? Сложная, очень сложная. Никто не знает, чем она закончится.
Тренировки часто прерываются, приходится идти в укрытие. Во время игр чемпионата может прозвучать сирена. Ты прекращаешь играть, бежишь в раздевалку, ждёшь час, потом продолжаешь.
Зрителей нет. Как можно думать о футболе? Если бы не было футбола, всё было бы сложнее. Футбол даёт ощущение, что жизнь продолжается. Именно поэтому я не уехал из Украины. Мне пришлось остаться, даже когда ситуация ухудшилась. Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам.
Да, в следующем сезоне мы будем играть в Лиге конференций. Мы продали лучших игроков в Англию и Испанию, состав состоит из 19-20 летних игроков, они хорошо прогрессируют», — приводит слова Луческу Bresciaoggi.
- 26 июня 2023
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