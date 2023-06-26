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Лукас Эрнандес хочет покинуть «Баварию» прямо сейчас

Лукас Эрнандес хочет покинуть «Баварию» прямо сейчас
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Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес намерен покинуть клуб в самое ближайшее время, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

По информации Плеттенберга, француз хочет уйти из команды прямо сейчас. Между «Баварией» и «ПСЖ» уже есть контакты по игроку. Но официального предложения от французского клуба не было. Немецкая команда намерена выручить от этого перехода минимум € 50 млн. «ПСЖ» уже начал готовить своё первое предложение.

«ПСЖ» считает возможность подписать Эрнандеса отличной, так как это чемпион мира на пике карьеры, и полагает, что после его перехода французская идентичность команды станет ещё более узнаваемой.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Эрнандес провёл семь матчей, не забил голов и не отдал голевых передач.

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