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«Ювентус» пытается убедить Адриена Рабьо остаться в клубе

«Ювентус» пытается убедить Адриена Рабьо остаться в клубе
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Туринский «Ювентус» всё ещё пытается убедить французского полузащитника Адриена Рабьо не покидать команду, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, срок контракта между футболистом и клубом истекает уже в пятницу. Но итальянцы пытаются предпринять все возможные действия, чтобы сохранить француза. Игроку даже звонил главный тренер команды Массимилиано Аллегри.

Прошлым летом Рабьо был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но клуб не смог договориться с ним о личных условиях контракта. Сегодня стало известно, что английский клуб вновь изучает такую возможность.

В прошлом сезоне на счету Рабьо 43 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив девять голов и шесть результативных передач.

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