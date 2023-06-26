«Барселона» хочет объявить о переходе Гюндогана сегодня

Испанская «Барселона» планирует объявить о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана сегодня, 26 июня. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По данным источника, немецкий футболист подпишет с сине-гранатовыми контракт по схеме «2+1». Опция продления будет активирована в случае, если Гюндоган отыграет определённое количество матчей за «Барселону» в сезоне-2024/2025.
В минувшей кампании центральный полузащитник провёл 51 матч за «Манчестер Сити» с учётом всех соревнований, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. К «горожанам» Илкай присоединился в 2016 году из «Боруссии» (Дортмунд).
С «Ман Сити» 32-летнйи футболист пять раз становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок английской лиги, а в сезоне-2022/2023 помог «горожанам» добиться победы в Лиге чемпионов.
- 26 июня 2023
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