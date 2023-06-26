«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за Осимхена в случае ухода Кейна

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Челси», однако в борьбу за его подписание может включиться и другой лондонский клуб — «Тоттенхэм Хотспур», сообщил журналист Массимо Марианелла в эфире Sky Sport Italia.

Согласно сведениям источника, «Тоттенхэм» может лишиться своего основного нападающего Гарри Кейна, за которого борются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Если форвард уйдёт, то «шпоры» «откроют двери для Осимхена».

В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2022/2023 Осимхен провёл 32 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Наполи» занял первое место в лиге, набрав 90 очков в 38 матчах. До перехода в итальянский клуб Осимхен играл в немецком «Вольфсбурге», бельгийском «Шарлеруа» и французском «Лилле».