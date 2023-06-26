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Президент «Реала» хочет ухода Рауля, чтобы назначить в молодёжную команду своего кандидата

Президент «Реала» хочет ухода Рауля, чтобы назначить в молодёжную команду своего кандидата
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не горит желанием оставлять на должности главного тренера молодёжной команды «сливочных» Рауля Гонсалеса. Функционер предпочитает видеть на этом месте Альваро Арбелоа, ныне занимающего аналогичную должность в команде до 19 лет. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, сам Рауль хочет остаться на занимаемой должности, отклонив ради этого предложения от других команд. Однако изначально планировалось, что Рауль уйдёт, а Перес назначит на эту должность Арбелоа, являющегося «любимчиком» президента. Сам Арбелоа проделал большую работу в команде до 19 лет и, по мнению многих в клубе, заслужил повышение.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 38-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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