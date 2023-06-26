Федотов — об Абаскале: мы не враги, а тренеры — просто каждый защищает свою команду

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался насчёт своих взаимоотношений с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.
«Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры — просто каждый защищает свою команду. Мы соперники на время матча, но после игры никаких противоречий быть не должно. Когда эмоции от игры остыли, мы должны уважать друг друга, и иного не дано.
Думаю, что в этом плане никто не бросит камень в мой огород. Выпил бы с ним по бокалу вина? Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было бы», — приводит слова Федотова издание «Спорт-экспресс».
Напомним, после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (2:2) между Федотовым и Абаскалем возник конфликт.
- 26 июня 2023
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