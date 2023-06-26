«Бока Хуниорс» опубликовала совместную фотографию Лионеля Месси и Хуана Романа Рикельме

Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в прощальном матче Хуана Романа Рикельме. Игра между сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» на стадионе «Альберто Армандо» собрала на поле многих легенд. После встречи пресс-служба «Боки» опубликовала совместную фотографию Месси и Рикельме.

Фото: ФК «Бока Хуниорс»

Фотография была подписана эмодзи двух козлов (Goat). На английском название этого животного совпадает с аббревиатурой GOAT (greatest of all time) — «лучший за всё время» («величайший»).

Позавчера, 24 июня, Месси отпраздновал своё 36-летие. Рикельме в этот день исполнилось 45. Месси по окончании прошлого сезона покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта и продолжит карьеру в «Интер Майами».

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