Арсен Захарян — о Личке: «Оренбург» играл супер. В «Динамо» пришёл очень хороший тренер

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценил назначение на пост главного тренера бело-голубых чешского специалиста Марцела Лички. Футболист подчеркнул, что «Оренбург» под руководством Лички показывал содержательную игру.
«Марцел Личка — хороший тренер, сейчас поближе познакомимся, посмотрим, какие будут тренировки. Видно было, что «Оренбург» играл супер, поэтому я думаю, что к нам пришёл очень хороший тренер. Конечно, хочется играть в атаку, хотел бы атакующего футбола в исполнении «Динамо», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.
- 26 июня 2023
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