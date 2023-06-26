Главный врач «Динамо»: первую неделю сборов Гладышев будет заниматься индивидуально

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении Ярослава Гладышева после операции.

«Первую неделю сборов индивидуально будет заниматься Ярослав Гладышев, так как по окончании сезона ему была проведена операция. У него была искривлена перегородка носа — через два дня после возвращения из Оренбурга ему была проведена операция. Сейчас он чуть-чуть индивидуально втянется, потому что у него из-за этого план индивидуальной подготовки был немного сдвинут», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.