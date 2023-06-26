Главный врач «Динамо»: первую неделю сборов Гладышев будет заниматься индивидуально

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении Ярослава Гладышева после операции.
«Первую неделю сборов индивидуально будет заниматься Ярослав Гладышев, так как по окончании сезона ему была проведена операция. У него была искривлена перегородка носа — через два дня после возвращения из Оренбурга ему была проведена операция. Сейчас он чуть-чуть индивидуально втянется, потому что у него из-за этого план индивидуальной подготовки был немного сдвинут», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.
- 26 июня 2023
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20